لماذا جمدت مصر تعيين سفير جديد لها في إسرائيل؟ ولأي حجم وصل مستوى العلاقات الديبلوماسية بين الجانبين؟

قررت مصر تأجيل تعيين سفير جديد لها في إسرائيل، ورفضت تعيين أوري روتمان سفيرا جديدا لإسرائيل في القاهرة، خلفا للسفيرة أميرة أورون التي انتهت فترة ولايتها في شتاء 2024، جاء هذا وفق ما ذكرت صحيفة العربي الجديد اليوم الأحد.

وتعكس هذه الخطوة عمق الجمود في العلاقات بين مصر وإسرائيل منذ بداية الحرب في أكتوبر/تشرين الأول 2023. وأشارت مصادر ديبلوماسية مصرية إلى أن قرار تجميد تعيين سفير جديد لدى إسرائيل يرتبط على حد قولهم "باستمرار السياسة العدوانية الإسرائيلية في قطاع غزة، وتصاعد الخلافات بين مصر وإسرائيل بشأن قضية إدارة الحرب، وانسحاب إسرائيل من اتفاق وقف إطلاق النار الموقع برعاية مصرية قطرية".

وأكدت مصادر مصرية أن الخطوة لا تعني خفض مستوى التمثيل الدبلوماسي بين البلدين، بل تعكس موقفا سياديا مصريا له دلالات "سياسية ورمزية".