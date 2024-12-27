"مدرج على قائمة الإرهاب الأمريكية"||دلالات تعيين أنس خطاب رئيسا لجهاز الاستخبارات العامة في سوريا وأبرز المعلومات عنه

أعلنت القيادة العامة السورية الخميس عن تعيين أنس خطاب رئيسا لجهاز الاستخبارات العامة في سوريا، جاء هذا القرار في إطار مجموعة من التغييرات الهيكلية في المؤسسات الأمنية للإدارة السورية الجديدة، بهدف تعزيز كفاءة الجهاز الأمني وتطوير قدرات وأدائه.

ووفقا للمعلومات المتوفره عنه فهو من مدينة جيرود في ريف دمشق ومعروف باسم أبو محمد حدود، وهو الأمير الأمني العام في إدلب وهيئة تحرير الشام سابقا.

وبحسب مصادر إعلامية، تولى مهمة الإشراف وإدارة جهاز الأمن العام الذي انتشر في معظم المحافظات التي سيطرت عليها الهيئة، وبدأ يتولى فيها مهمات تثبيت الأمن وجمع المعلومات، وبناء شبكات استعلام (تجسس) عن أبناء كل منطقة، وأنس حسن خطاب مدرج في قائمة الإرهاب الأمريكية في سبتمبر/أيلول 2014، لارتباطه بتنظيم القاعدة،وأصبح مطلع عام 2014 الأمير الإداري لجبهة النصرة لأهل الشام .

في نهاية عام 2013 أصبح أحد قادة جبهة النصرة والأمير الإداري العام للمجموعة المسلحة، كما أصبح خطاب أيضا عضوا في مجلس الشورى التابع لجبهة النصرة، ووفقا للمعلومات المتوفرة عنه فإن خطاب كان يجري اتصالات بشكل دوري مع قيادة تنظيم القاعدة في العراق، لتلقي المساعدات المالية والمادية، وقد ساعد على تيسير التمويل والأسلحة لجبهة النصرة، بحسب تقرير مجلس الأمن.

وفي هذا السياق علق الصحافي عطا فرحات من الجولان وقال إن "تعيين خطاب وهو من الشخصيات الأساسية الى جانب الجولاني في جبهة النصرة ويملك ملف أمني كبير لدى جبهة النصرة ويعتبر من الشخصيات الأساسية فيها يشكل رسالة الى الداخل السوري بأنه جاء ليستلم ملف الأمن في سوريا، مما يعني أنه في حال وقعت فوضى، هناك من يعرف كيف يتعامل معكم وهو الذي عرف بقمع مظاهرات إدلب في شباط الماضي والتي قمعها دموي جدا".