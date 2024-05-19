مخاوف على حياة الرئيس الايراني إبراهيم رئيسي بعد تعرضه لحادث سقوط طائرة

قال مسؤول إيراني لوكالة أنباء "رويترز"، إن حياة الرئيس رئيسي إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان في خطر، عقب حادث طائرة هليكوبتر، وأضاف: "لا نزال يحدونا الأمل لكن المعلومات الواردة من موقع التحطم مقلقة للغاية".

من جانبه قال وزير الداخلية الإيراني، أحمد وحيدي، الأحد، إن طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي تعرضت لهبوط "صعب".

وأضاف: "تواصلنا مع فريق الرئيس ونحن بانتظار وصول فريق الإنقاذ والاتصالات صعبة بالمنطقة"، وتابع: "فرق الإنقاذ لم تصل بعد إلى مكان حادث الطائرة بسبب سوء الأحوال الجوية والضباب".

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أكدت وكالة تسنيم الإيرانية نقلا عن تقارير إخبارية، الأحد، أن طائرة مروحية كانت تقل الرئيس إبراهيم رئيسي تعرضت لحادث.

ولم ترد حتى اللحظة تفاصيل أكثر عن الحادث.

وكان رئيسي مسافرا إلى محافظة أذربيجان الشرقية في إيران.

وأعلن التلفزيون الرسمي الإيراني هبوط المروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني اضطراريا دون مزيد من التفاصيل.

ووصف التلفزيون الرسمي منطقة الحادث بأنها قريبة من مدينة جلفا الواقعة على الحدود مع دولة أذربيجان، على بعد حوالي 600 كيلومتر (375 ميلاً) شمال غرب العاصمة الإيرانية طهران.

المسؤولون الإيرانيون الأربعة الذين كانوا على متن المروحية: إبراهيم رئيسي - رئيس إيران، حسين أمير عبد اللهيان - وزير الخارجية (أسفل اليسار)، مالك رحمتي - حاكم مقاطعة أذربيجان الشرقية (أسفل اليمين)، محمد علي الهاشم – إمام في محافظة تبريز (أعلى اليسار)