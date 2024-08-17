تظاهرات متزامنة في مدن أوروبية وإفريقية للمطالبة بوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة

شارك الآلاف في تظاهرات في العواصم: البريطانية لندن، والهولندية أمستردام، والنرويجية أوسلو، والسويدية ستوكهولم، وجنوب إفريقيا كيب تاون، ومدن مالمو وبوروس وأوبسالا ومانشستر البريطانية، وشتوتجارت الألمانية، وآرهوس الدنماركية، دعماً للشعب الفلسطيني، وللمطالبة بوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

ورفع المشاركون في التظاهرات الأعلام الفلسطينية، واللافتات "المنددة بالحرب على غزة"، ودعت المظاهرات التي شملت أهم العاوصم الأوروبية والأفريقية إلى "وقف المعايير المزدوجة وضرورة محاكمة إسرائيل على جرائمه ضد الشعب الفلسطيني، خاصة الأطفال، ونددوا بالإبادة الجماعية في قطاع غزة".