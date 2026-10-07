أفادت صحيفة "التلغراف" البريطانية بتفاصيل جديدة عن الطيار العماني الذي حاول اختطاف رحلة فلاي دبي إلى إسرائيل. ووفقاً للتقرير، فقد تلقى همام الهمامي العماني البالغ من العمر 29 عاماً تدريباً مهنياً كطيار في بريطانيا ونيوزيلندا بين عامي 2018-2019.

فحص خلفية الهمامي يُظهر أنه أكمل تدريبه في الطيران المهني في أكاديمية L3 Airline للطيران في بريطانيا ونيوزيلندا، كما أنه أنهى درجة علمية في التعلم عن بُعد في إدارة الطيران من جامعة بريطانية (Buckinghamshire New University) بين الأعوام 2020-2023.

كما هو معلوم، عمل الهمامي سابقاً في شركة عمان إير، لكنه نُقل من منصبه عام 2024 بعد أن أثيرت مخاوف بشأن تطرف ديني من جانبه، وبعد ذلك استقال. فحص حسابه في تويتر كشف عن منشورات متطرفة دعا فيها إلى عقوبات دينية صارمة وأعرب عن دعمه للعنف، إلى جانب وصف سنوات دراسته في الغرب بأنها "العصر الذهبي" لالتزامه الديني.

في أستراليا أُعلن هذا الأسبوع أنه تم البدء بفحص ما إذا كان الهمامي قد خضع لنوع من التطرف خلال فترة دراسته في البلاد بين عامي 2015-2017. خلال التحقيق معه بعد محاولة اختطاف الطائرة أقر بأنه خطط لتحطيم الطائرة في الأراضي الإسرائيلية، وصرح: "لم أخف من الموت". الأهداف التي خطط للتحطم فيها: مطار بن غوريون أو ناطحة سحاب في تل أبيب. كما يتبين أيضًا أنه سبق وسافر إلى إسرائيل في الماضي.