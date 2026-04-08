نتنياهو: "إيران أضعف من أي وقت مضى وإسرائيل مستعدة للعودة للقتال"

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل حققت إنجازات كبيرة على الصعيد العسكري مقابل إيران، مشددًا على أن إسرائيل جاهزة للعودة إلى العمليات العسكرية في أي وقت إذا اقتضت الحاجة.

وقال نتنياهو في تصريحاته عقب وقف إطلاق النار المؤقت مع إيران:"إيران أضعف من أي وقت مضى. إسرائيل أقوى من أي وقت مضى. نحن على أتم الاستعداد للعودة للقتال في أي لحظة، الإصبع على الزناد".

وأضاف أن وقف إطلاق النار جاء بالتنسيق مع إسرائيل، مؤكدًا أن "الأمريكيون لم يفاجئونا، وهذا ليس نهاية الحرب بل محطة في طريق تحقيق جميع الأهداف".

وتطرق نتنياهو إلى البرنامج النووي الإيراني، مؤكدًا أن:"المواد المخصبة ستخرج من إيران سواء بالاتفاق أو بالقوة. إسرائيل والولايات المتحدة متفقتان على ذلك".

وأشار إلى أن العمليات الإسرائيلية السابقة، مثل عمليتي "وثبة الأسد " و"زئير الأسد"، أعادت إبطاء البرنامج النووي الإيراني وخفضت مستوى التهديد المباشر على إسرائيل.