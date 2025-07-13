د. ايدي كوهين :"ترامب ونتنياهو يعملان على ضم المستوطنات"

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مع تشكيل الاستيطان في الضفة الغربية عقبة أمام أي حل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، أكد الباحث الإسرائيلي د. ايدي كوهين بأن "الحديث يدور اليوم عن ضم كل الضفة الغربية، وترامب ونتنياهو يعملان على ضم المستوطنات". يمكنكم متابعة تصريحاته كاملة

جاءت تصريحات كوهين خلال مشاركته في المناظرة اليومية التي قدمته لورين وهبي :"أود أن أقدم هذا الخبر الصادم يتحدثون اليوم عن ضم جميع الضفة الغربية.. ترامب صرح قبل أشهر ، دولة إسرائيل صغيرة ويجب توسيعها. سيقوم بضم المستوطنات وهو يعمل على ذلك مع نتنياهو"

رابط الحلقة كاملة: