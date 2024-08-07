الشرطة الإسرائيلية تداهم مكتب وزارة الخارجية الإسرائيلية في القدس لهذا السبب

وصل محققو الوحدة الوطنية للتحقيق في عمليات الاحتيال في لاهاف 433، اليوم (الأربعاء)، إلى مقر وزارة الخارجية الإسرائيلية في القدس، وقاموا بتفتيش المكاتب وضبط مواد، في إطار التحقيق في الاشتباه في إصدار جوازات سفر دبلوماسية لمن لا يستحقون الحصول على هذه الجوازات.

وبالفعل، فُتح تحقيق سري قبل بضعة أسابيع بشأن الاشتباه في إصدار هذه الجوازات، بعد أن تبين أن أفرادا حصلوا عليها كانوا فشلوا في اختبارات الحصول على جواز سفر دبلوماسي.