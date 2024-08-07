الشرطة الإسرائيلية تداهم مكتب وزارة الخارجية الإسرائيلية في القدس لهذا السبب

داهم محققو وحدة لاهاف مكاتب وزارة الخارجية الإسرائيلية في القدس بعد تحقيق سري فتح قبل عدة أسابيع، ووفقا الشبهات الشخصيات التي حصلت على الجوازات لم تمتلك المعطيات الكافية لذلك

i24NEWS
i24NEWS
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مكتب وزارة الخارجية الإسرائيلية- أرشيف
مكتب وزارة الخارجية الإسرائيلية- أرشيفNati Shohat/Flash90

وصل محققو الوحدة الوطنية للتحقيق في عمليات الاحتيال في لاهاف 433، اليوم (الأربعاء)، إلى مقر وزارة الخارجية الإسرائيلية في القدس، وقاموا بتفتيش المكاتب وضبط مواد، في إطار التحقيق في الاشتباه في إصدار جوازات سفر دبلوماسية لمن لا يستحقون الحصول على هذه الجوازات.

وبالفعل، فُتح تحقيق سري قبل بضعة أسابيع بشأن الاشتباه في إصدار هذه الجوازات، بعد أن تبين أن أفرادا حصلوا عليها كانوا فشلوا في اختبارات الحصول على جواز سفر دبلوماسي.

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