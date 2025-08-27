"بعد أن هزمنا ايران جعلنا تركيا أقوى دولة مسلمة"

قد يعجبك أيضًا -

على ضوء الدور الذي تلعبه تركيا في سوريا ومحاولتها إنشاء قواعد عسكرية وعن امكانية أن يكون تقدمها على حساب المصالح الإسرائيلية . شدد الخبير الإسرائيلي في الشأن التركي د.حاي ايتان كوهين يونرجاك إنه "بعد هزيمة إسرائيل لايران جعلت تركيا أقوى دولة مسلمة في المنطقة" وشدد على أن "على تركيا احترام أن جنوب سوريا منطقة نفوذ إسرائيلية". لمتابعة مداخلته كاملة

جاء تصريح الخبير الإسرائيلي خلال مشاركته في برنامج هذا المساء الذي قدمته لورين وهبي الذي قال إنه "بعد هزيمة إسرائيل لايران حولت إسرائيل تركيا إلى الدولة المسلمة الأقوى في المنطقة، وذلك بعد إضعاف ايران.. تحاول تركيا الدخول الى سوريا، لكن على إسرائيل أن تتواجد هناك وذلك بعد استخلاص العبر من السابع من أكتوبر، لذا يجب علينا الدخول الى الجغرافيا السورية للسيطرة على الأماكن الاستراتيجية وحماية أنفسنا .. إسرائيل ترى من منطقة جنوب سوريا كمنطقة نفوذ إسرائيلية ونتوقع من تركيا احترام ذلك"

الحلقة كاملة: