الصراع على سوريا: الأكراد وأقليات أخرى في مؤتمر مشترك

انعقد اليوم (الجمعة) مؤتمرٌ وحدويٌّ في المركز الثقافي بالحسكة، بمنطقة الجزيرة، بمشاركة أكثر من 400 ممثل عن الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية وقيادات المكونات العرقية والدينية في المنطقة. وأكد المؤتمر على أهمية الشراكة والتسامح في مواجهة التطرف، ودعا إلى دولة علمانية تعددية لامركزية.

خلال المؤتمر، صدرت رسائل من زعماء علويين ودروز يدعون فيها إلى الوحدة ويعربون عن دعمهم للتعددية وحماية حقوق الأقليات.

أكد قائد وحدات حماية الشعب الكردية، سيبان حمو، أنه في حال استمرار النظام السوري بسياسته المتشددة فإن قواتهم لن تندمج في الجيش النظامي، مشيراً إلى أن هدفهم هو إقامة سوريا ديمقراطية لامركزية.

