ماكرون: يعلن عن تنظيم مؤتمر دولي في باريس لحشد المجتمع الدولي حول إعادة إعمار واستقرار لبنان

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، خلال زيارته لبيروت، عن تنظيم مؤتمر دولي في باريس قريبا بهدف تنسيق المساعدات لإعادة إعمار لبنان، البلد الذي تضرر بشدة جراء الصراع الأخير مع إسرائيل، ودعا إلى "الإسراع في تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، ضمن المُهل المتفق عليها".

ويهدف المؤتمر الذي سيعقد "بعد أسابيع قليلة" في العاصمة الفرنسية إلى حشد المجتمع الدولي حول إعادة إعمار واستقرار لبنان، البلد الذي أضعفته بالفعل أزمة اقتصادية خطيرة قبل الصراع.

وقال ماكرون في مؤتمر صحافي مع نظيره اللبناني جوزيف عون في القصر الرئاسي قرب بيروت: "تم تحقيق نتائج... لكن يجب تسريع العملية وتأكيدها على المدى الطويل. يتعين أن يكون هناك انسحاب كامل للقوات الإسرائيلية وأن يحتكر الجيش اللبناني بشكل كامل السلاح"، وشدد على أنه "يجب على المجتمع الدولي أن يتوقع دعما هائلا لإعادة إعمار البنية التحتية".

وتأتي هذه المبادرة الدبلوماسية الفرنسية في إطار التزام باريس التاريخي تجاه لبنان، في الوقت الذي يحاول فيه بلد الأرز التعافي من الأضرار التي سببتها الاشتباكات الأخيرة.