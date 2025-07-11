محلل كردي: سوريا لن تكون إلا دولة لا مركزية

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على خلفية المباحثات بين مظلوم عبدي ، أكد مدير مؤسسة "كرد بلا حدود" كيدار بيري إن "سوريا لن تكون إلا دولة لا مركزية" مشددا على أن الأكراد "لا يطالبون بتقسيم سوريا. شاهدوا تصريحه كاملا في الفيديو

جاء تصريح كيدار خلال مشاركته في برنامج هذا المساء الذي قدمته لورين وهبي :"الإدارة الذاتية تطرح حلولا لوحدة سوريا أن تبقى بجغرافيتها المعروفة، وحدة متماسكة لكن ليس بنفس النظام السابق، فما وجدناه كان كارثة على الشعب السوري، كذلك ما وجدناه خلال الفترة القصيرة الماضية من مجازر حصلت في الساحل في ريف دمشق ضد الدروز وفي الجنوب يؤكد أن ما يناسب سوريا هو أن تكون لا مركزية ولكل السوريين"

وأضاف :"سوريا لا يمكنها أن تكون ذات لون واحد ، هذا أمر لا يمكن التعايش معه، فسوريا تتمتع بتنوع عرقي وديني وتضم مكونات متعددة، سوريا التي نطمح لها وانطلقنا في ثورة لتحررها، لا يمكن أن تكون مركزية", وأشار الى وجود "حالة تحريض مستمرة ضد الأكراد" وشدد على أن الأكراد ليسوا انفصاليين ولا يطالبون بتقسيم سوريا.

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