تقرير : إيران تقلص وجودها العسكري داخل سوريا بعد الضربات الإسرائيلية

أفاد مصدر مقرّب من حزب الله اللبناني والمرصد السوري لحقوق الإنسان ، أن إيران قامت بتقليص وجودها العسكري في سوريا، وذلك بعد ضربات إسرائيلية استهدفت عددا من قيادييها العسكريين.

وأكد مصدر مقرّب من حزب الله، دون الكشف عن هويته، "أخلت القوات الإيرانية منطقة الجنوب السوري، وانسحبت من مواقعها في ريف دمشق ودرعا والقنيطرة” في جنوب البلاد خلال الأسابيع الماضية، حسب فرانس برس.

وقال "لها في دمشق مكتب تمثيلي فقط يتمّ عبره التواصل بين الدولة السورية والحلفاء"، في إشارة الى الفصائل الموالية لإيران.

وأشار المصدر ذاته الى أن الاجتماعات "كانت تُعقد داخل القنصلية الإيرانية، ظناً (من منظمّيها) أنهم بمأمن من الضربات الإسرائيلية".

ومنذ سنوات النزاع الأولى في سوريا، كانت إيران أحد أبرز داعمي الرئيس بشار الأسد، سياسيا وعسكريا واقتصاديا.

وينتشر حوالى ثلاثة آلاف مقاتل ومستشار عسكري من الحرس الثوري الإيراني في سوريا، بحسب المرصد، لكن طهران تتحدّث فقط عن مستشارين يعاونون القوات الحكومية.

وتدعم طهران مجموعات موالية لها، على رأسها حزب الله، في القتال الى جانب الجيش السوري.