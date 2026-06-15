"افتحوا هرمز فوراً".. ردود فعل دولية واسعة على الاتفاق الأمريكي الإيراني

بعد التصريحات من قبل رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب والنظام في إيران على التوصل إلى اتفاق الليلة (بين الأحد والاثنين)، رد عدد من زعماء العالم على النبأ، من بينهم فرنسا، بريطانيا، أستراليا، تركيا وقطر. بينما دعا بعضهم إلى الفتح الفوري لمضيق هرمز، اختار آخرون التأكيد على الحوادث التي أخرت ظاهريًا التوصل إلى الاتفاق.

إلى جانب الدعوات لفتح مضيق هرمز بشكل فوري، تطرق القادة في الغرب إلى البرنامج النووي الإيراني. قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن فرنسا وبريطانيا "مستعدتان لتقديم الدعم" من أجل الحفاظ على الاتفاق. رئيس وزراء بريطانيا، كير ستارمر، قال إنه "يجب الآن استعادة حرية الملاحة دون عوائق في مضيق هرمز"، وأضاف أن بريطانيا مستعدة "لتقديم الدعم في إزالة الألغام". وأضاف أيضاً: "لا تزال هذه هي الموقف الحازم والثابت لبريطانيا بأن إيران لن تمتلك أبداً سلاحاً نووياً".

دول الـE4، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا وإيطاليا، أعلنت أنها مستعدة لرفع العقوبات عن إيران ردًا على خطوات تتعلق ببرنامجها النووي: "يجب ألا تحصل إيران أبدًا على سلاح نووي. نحن مستعدون للعمل مع الولايات المتحدة، إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل هذا الهدف"، قال قادة الدول في بيان مشترك.

رئيس وزراء أستراليا، أنتوني ألبانيزي، ووزيرة الخارجية بيني وونغ دعيا جميع الأطراف إلى التصرف بـ"ضبط نفس مستمر وانخراط بنّاء". في بيان مشترك قال الاثنان: "على إيران أن تتعامل مع المخاوف الطويلة الأمد بشأن برنامجها النووي ومع التهديد الذي تشكّله على الأمن الدولي". وزارة الخارجية القطرية أعربت عن "دعمها الكامل لجميع الجهود والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين".

من ناحية أخرى، تطرق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى هجمات إسرائيل في بيروت التي أعادت إشعال النار من إيران، وقال إنه "يجب تجنب البلاغة الاستفزازية والإجراءات التي قد تؤدي إلى تصعيد التوتر في الفترة التي تسبق توقيع الاتفاق، والبقاء يقظين من أي تخريب محتمل".

كتب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في حسابه على منصة X: "أرحب بحرارة بالولايات المتحدة وإيران على التوصل إلى اتفاق سلام يشمل وقفاً فورياً ودائماً لإطلاق النار، وإعادة فتح مضيق هرمز، وكذلك إطاراً لمفاوضات إضافية. هذا خطوة حاسمة نحو حل النزاع بالطرق السلمية". كما أعرب عن شكره للدول الوسيطة "على الدور الذي قامت به في دعم المفاوضات التي أدت إلى اتفاق السلام".

كما أن وزير خارجية باكستان، التي تتوسط بشكل رئيسي بين الولايات المتحدة وإيران، رد على التوصل إلى الاتفاق وقال إن "الاتفاق يبعث برسالة مطمئنة للمجتمع الدولي ويوفر الأمن والاستقرار الضروريين للأسواق العالمية". كما قال إن بلاده "مستعدة لدعم أي جهد يهدف إلى تعزيز هذا التقدم مع استمرار المفاوضات حول القضايا التي لا تزال عالقة".

إلى جانب الردود الإيجابية، في لبنان يُعبَّر عن قلق بشأن الاتفاقية التي تتبلور وتأثيرها على النظام الداخلي داخل البلاد، حيث سيحظى تنظيم حزب الله الإرهابي بحصانة من الجانب الإيراني وسيبقى قوة سياسية - ومن المرجح جدًا أيضًا كقوة عسكرية. لبنان يستعد للقاء إضافي مع إسرائيل في الأسبوع الأخير من شهر يونيو، وفي الوقت نفسه يخشى من تزايد التدخل السياسي الإيراني بشكل كبير ومن الصعوبات في التقدم أمام إسرائيل بينما يحافظ حزب الله على قوته.