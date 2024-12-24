هل ماهر الأسد في العراق؟|| ناشط عراقي:"الفصائل العراقية تخشى أن يتم استهدافها"

بعد التقارير أن الجماعات المسلحة العراقية أوقفت عملياتها ضد إسرائيل، أجرى المختص بالشؤون العربية في قناتنا العبرية ، آساف جيبور مقابلة مع الناشط العراقي فرحات اوسو، والذي أشار في سياق حديثه الى "مخاوف الجماعات المسلحة العراقية من أن يتم استهدافها من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل"، كما أشار إلى تواجد ماهر الأسد وعلي مملوك في العراق.

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وفي تعليقه عن وقف الجماعات المسلحة العراقية أنشطتها ضد إسرائيل قال إن هذه الجماعات المسلحة "خائفين جدا من أن يأتي الدور اليهم، خصوصا ان المشروع الإيراني في الشرق الأوسط يسقط، خصوصا بعد سقوط حماس وحزب الله والسقوط المفاجئ لنظام بشار الأسد"

وتابع فرحات :"بعد سقوط بشار الأسد تأكدوا أن الدور سيأتي اليهم ، هم خائفون جدا ويحاولون حماية أنفسهم تحت عباءة الحكومة العراقية في بغداد ". ويعتقد فرحات أن الرئيس ترامب "سيعمل على القضاء على هذه الجماعات المسلحة العراقية بالتعاون مع إسرائيل بعد توليه سدة الحكم".

وعن وجود شقيق الرئيس السوري المخلوع ماهر الأسد في العراق قال إن :"الأخبار شبه الرسمية تقول إن ماهر الأسد وعلي مملوك موجودون في العراق عند الحدود الإيرانية ، اعتقد أن ايران أخذتهم الى هناك من أجل افتعال المشاكل من جديد في سوريا".

ويشار الى أن تقرير في صحيفة لوفيغارو الفرنسية أفاد أن شقيق الرئيس السوري رئيس الفرقة المدرعة الرابعة ماهر الأسد الذي كان يخشاه الجميع، هرب أيضًا بواسطة مروحية إلى قاعدة حميميم الروسية، حيث وصل إليها بعد تأخر دام 36 ساعة. وذكر الصحيفة أن ماهر اتصل مع أحد اصدقاءه قبل أسبوع حتى ينفي شائعة وفاته وقال "إن ما زال على قيد الحياة" مضيفا أن ينوي العودة الى سوريا.