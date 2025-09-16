العثور على صواريخ في الضفة الغربية -على مسافة 8 كيلومتر من موديعين

رصد الجيش الإسرائيلي محاولة إطلاق فاشلة من قرية نعمة غربي رام الله •خلال عمليات التفتيش عثر على صاروخين في المكان بدون متفجرات قياسية

i24NEWS
i24NEWS
دقيقة 1
دقيقة 1
إطلاق صاروخ، الصورة ليس لها علاقة بما ورد في المقال
إطلاق صاروخ، الصورة ليس لها علاقة بما ورد في المقالAbd Rahim Khatib/Flash 90

قد يعجبك أيضًا -

رصد الجيش الإسرائيلي اليوم (الثلاثاء) محاولة إطلاق صاروخ فاشلة من قرية نعمة غرب رام الله. وخلال عمليات البحث في الموقع، عُثر على صاروخين بدون متفجرات نظامية. يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يُعثر فيها على صاروخ في الضفة الغربية.

Video poster
الضفة الغربية: مقتل شابين برصاص الجيش الإسرائيلي واحتجاز جثمانيهما وسط تصعيد كبير

جاء في بيان الجيش الإسرائيلي: "في الأسبوع الماضي تم العثور على صاروخ بدائي في منطقة قرية نعمة. من فحص الجسم يتضح أن الصاروخ بدون رأس حربي وبدون مادة متفجرة نظامية. الجسم يخضع لتحقيق خبراء المتفجرات في شرطة حرس الحدود في الضفة الغربية، إلى جانب إدارة جهد عملياتي واستخباراتي لإحباط البنية التحتية".

تلقت هذه المقالة 0 تعليق

تعليقات