العثور على صواريخ في الضفة الغربية -على مسافة 8 كيلومتر من موديعين

رصد الجيش الإسرائيلي اليوم (الثلاثاء) محاولة إطلاق صاروخ فاشلة من قرية نعمة غرب رام الله. وخلال عمليات البحث في الموقع، عُثر على صاروخين بدون متفجرات نظامية. يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يُعثر فيها على صاروخ في الضفة الغربية.

جاء في بيان الجيش الإسرائيلي: "في الأسبوع الماضي تم العثور على صاروخ بدائي في منطقة قرية نعمة. من فحص الجسم يتضح أن الصاروخ بدون رأس حربي وبدون مادة متفجرة نظامية. الجسم يخضع لتحقيق خبراء المتفجرات في شرطة حرس الحدود في الضفة الغربية، إلى جانب إدارة جهد عملياتي واستخباراتي لإحباط البنية التحتية".