على خلفية الاشتباكات الدامية التي اندلعت في الأيام الأخيرة بين حركة حماس والميلشيات في قطاع غزة، وإقدام حماس على إعدام العشرات ممن وصفتهم بالمتعاونين، أصدرت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) بيانًا دعت فيه الحركة إلى وقف فوري للعنف وإطلاق النار على المدنيين الفلسطينيين الأبرياء، سواء في المناطق الخاضعة لسيطرة حماس أو تلك القريبة من المنطقة العازلة التي تسيطر عليها إسرائيل.

وجاء في البيان:"هذه فرصة تاريخية للسلام، وعلى حماس أن تستغلها من خلال وقف كامل لأنشطتها العسكرية، والالتزام الصارم بـ خطة السلام ذات النقاط العشرين التي طرحها الرئيس ترامب، والشروع في نزع سلاحها فورًا. لقد نقلنا مخاوفنا إلى الوسطاء الذين تعهّدوا بالتعاون معنا لفرض السلام وحماية المدنيين الأبرياء في غزة. نحن متفائلون جدًا بمستقبل السلام في المنطقة".

لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبّر عن موقف مغاير خلال حديثه مع الصحفيين في البيت الأبيض، حيث قال: "حماس تخلّصت من بعض العصابات السيئة وقتلت بعض أفرادها. لم يزعجني ذلك كثيرًا، بصراحة هؤلاء أناس سيئون جدًا. حتى فنزويلا أرسلت عصابات إلى منطقتنا وتعاملنا معهم".

من جانبها، أكدت مصادر في الجيش الإسرائيلي أن قواته تعمل على حماية العائلات والعشائر المسلحة في غزة ومساعدتها، مشيرة إلى أن الجيش سمح لأفراد هذه العائلات بالتواجد قرب "الخط الأصفر" الفاصل بين المناطق، في حين يمنع عناصر حماس من الاقتراب من تلك المناطق في شمال القطاع.

وقال مصدر عسكري إسرائيلي رفيع إن "إسرائيل تعمل باستمرار لدعم وحماية العائلات بوسائل مختلفة، ونحن على اتصال دائم معها".