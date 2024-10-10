"اليونيسف": الاتفاق على هدن إنسانية في غزة لإكمال التطعيم ضد شلل الأطفال

قالت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)كاثرين راسل، اليوم الخميس، إنه "تم الاتفاق على هدن إنسانية في غزة من أجل السماح بإكمال الجولة الثانية من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال التي تستهدف 590 ألف طفل دون العاشرة، وتبدأ في 14 أكتوبر/تشرين الأول الجاري".

وأضافت في بيان أوردته وكالة "رويترز"، أنه "تم الاتفاق على هدن إنسانية في مناطق محددة. من المهم جداً أن تحترم جميع الأطراف هذه الهدن. فبدونها، من المستحيل تطعيم الأطفال".