وزير الخارجية الإسرائيلي: نحن نقترب من لحظة حرب شاملة في الشمال ضد حزب الله

وقال وزير حارجية إسر ائيل يسرائيل كاتس، مساء اليوم السبت،"نحن نقترب من لحظة حرب شاملة في الشمال ضد حزب الله"، وأضاف كاتس في تصريح لـ"القناة الإسرائيلية(12): "لا شك أن حزب الله تجاوز كل الخطوط الحمراء، نحن نواجه حرباً شاملة". واعتبر أن "إسرائيل ستحظى بالدعم الكامل من الولايات المتحدة وأوروبا".

فيما قال الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ: "قلبي ينفطر أمام الكارثة الصادمة والمروعة في مجدل شمس"

أجرى وزير الأمن الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، مباشرة بعد استهدجاف حزب الله لمجدل شمس شمال إسرائيلي، تقييما أمنيا مع رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي.

وبحسب آخر الأنباء التي تتحدث عن ضحايا ضربة حزب الله "هناك تسعة قتلى و34 إصابة 34 بصاروخ سقط على ملعب كرة قدم في مجدل شمس في الجولان".

وأفادت خدمة الإسعاف الإسرائيلية، بأن "الغارة التي استهدفت قرية مجدل شمس في الجولان المحتل قتلت 6 أشخاص على الأقل"، مشيرة إلى أن "العدد مرجح للارتفاع، بينما يوجد 3 على الأقل في حالة حرجة".

ويقدر الجيشالإسرائيلي أن الصاروخ الذي أصاب ملعب كرة القدم كان ثقيلاً نسبياً. ويحقق الجيش الإسرائيلي في سبب فشله في اعتراض المقذوف.