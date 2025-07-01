صور أقمار صناعية جديدة تكشف: استمرار العمل في موقع فوردو النووي

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أظهرت صور أقمار صناعية جديدة نُشرت صباح الثلاثاء استمرار العمل في منشأة فوردو النووية الإيرانية، رغم تعرضها لهجوم من قاذفات بي-2 الأمريكية قبل أكثر من أسبوع. التقطت شركة ماكسار تكنولوجيز هذه الصور، وقالت إنها "تكشف عن نشاط مستمر في فتحات التهوية نتيجة الغارات الجوية على المنشأة".

تُظهر الصور أيضًا "آلات حفر وعددًا من أفراد الطاقم متمركزين مباشرةً بجوار العمود الشمالي على الحافة فوق المجمع تحت الأرض. ويبدو أن الرافعة تعمل عند مدخل النفق/الحفرة"، وفقًا لماكسار. بالإضافة إلى ذلك، شوهدت عدة مركبات أخرى أسفل الحافة متوقفة على طول المسار المُصمم للوصول إلى الموقع - خلاصة القول هي أن الأضرار في موقع فوردو النووي لا تزال قيد التقييم.

في غضون ذلك، تطرق وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في مقابلة مع شبكة سي بي إس، إلى المحادثات النووية مع الولايات المتحدة، قائلاً: "لا أعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة ستُستأنف بهذه السرعة... لكي نقرر استئناف المفاوضات، علينا أولاً ضمان عدم هجوم أمريكا علينا مرة أخرى خلالها، وأعتقد أنه مع كل هذه الاعتبارات، ما زلنا بحاجة إلى مزيد من الوقت". إلا أن عراقجي أصرّ أيضاً على أن "أبواب الدبلوماسية لن تُغلق أبداً".

وأكد عراقجي أيضاً أن بلاده ستواصل تخصيب اليورانيوم، رغم قصف المنشآت النووية: "لا يمكن محو تكنولوجيا وعلم التخصيب بالقصف. إذا كانت لدينا إرادة، ورغبة في التقدم في هذه الصناعة مجدداً، يُمكننا إصلاح الضرر بسرعة وتعويض الوقت الضائع". وأضاف أن "البرنامج النووي السلمي للبلاد أصبح مصدر فخر واعتزاز وطني. لقد مررنا أيضاً باثني عشر يوماً من الحرب القسرية، لذا لن يتراجع الناس بسهولة عن التخصيب".