تركيا: قوات الأمن توقف 210 من عناصر تنظيم"داعش" في 49 ولاية بينها إسطنبول

قال وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، اليوم الجمعة، إن "قوات الأمن التركية اعتقلت 210 عناصر على صلة بتنظيم ’داعش’، في حملات جرى تنظيمها خلال الأسبوعين الماضيين في 49 ولاية، وقاموا بأنشطة للتمويل في حملة شملت العديد من الولايات في أنحاء البلاد".

وأضاف يرلي كايا، عبر حسابه في منصة "إكس" أنه بالتنسيق مع مكتب المدعي العام الرئيسي، ورئاسة جهاز المخابرات، وقسم الاستخبارات والأمن في المديرية العامة للأمن، ونتيجة الدراسات التي أجرتها أقسام الشرطة الإقليمية، تم القبض على هذه العناصر في 49 ولاية بينها إسطنبول".

وأرفق يرلي كايا، الذي ذكر أن المعتقلين يُشتبه في أنهم أعضاء بتنظيم "داعش" أو قدموا دعماً مالياً لمسلحيه، مقطع فيديو يُوثق تجهيز القوات الأمنية وانطلاقها من مقراتها مع ساعات الفجر ووصولها إلى الأماكن المستهدفة واقتياد المطلوبين بعد اقتحام أماكن إلى المراكز الأمنية.

وجاءت هذه الحملة بعد أقل من شهر من إلقاء قوات الأمن التركية القبض على 47 من عناصر تنظيم "داعش" في عمليات متزامنة في 22 ولاية بأنحاء البلاد. وقال يرلي كايا إنهم "من العناصر التي ساعدت التنظيم الإرهابي، وقدمت له التمويل ومارست أنشطة الدعاية والترويج له من خلال حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي".