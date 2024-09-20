تقرير: "إسرائيل خططت لتفجير أجهزة الاتصال في لبنان على مدار أكثر من 15 عاما"

ادعى مصدر استخباراتي أمريكي أجرت شبكة ABC مقابلة معه أن العملية تم التخطيط لها منذ سنوات بهدف "تعطيل سلسلة التوريد" الخاصة بحزب الله. واستخدم عدد من الشركات الوهمية التي لم يعرف موظفوها مع من يعملون

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أخد الأجهزة التابعة لعناصر منظمة حزب الله التي انفجرت بتاريخ 17/9/24
أخد الأجهزة التابعة لعناصر منظمة حزب الله التي انفجرت بتاريخ 17/9/2427A

كان لإسرائيل دور في إنتاج أجهزة الاتصال التي انفجرت بيدي عناصر حزب الله هذا الأسبوع، حيث تم التخطيط لهذا النوع من العمليات لـ "تعطيل سلسلة إمداد حزب الله" منذ 15 عامًا على الأقل، حسبما أكد مصدر استخباراتي أمريكي لشبكة ABC News. الليلة (الجمعة).

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وأكد المصدر لـ ABC News أن التخطيط للهجوم شمل شركات وهمية، مع طبقات متعددة من ضباط المخابرات الإسرائيلية وأصولهم أمام شركة شرعية أنتجت أجهزة الاتصال، حيث أن بعض المشاركين على الأقل لم يكونوا على علم مع من يعملون بالفعل

وفي الوقت نفسه، أفادت التقارير أن وكالة الاستخبارات الأمريكية، CIA، تجنبت منذ فترة طويلة استخدام هذا التكتيك لأن الخطر على الأبرياء كان مرتفعا للغاية، حسبما قال المصدر.

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