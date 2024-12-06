مصر تتباحث مع دول عربية لدعم سوريا بعد هجمات المعارضة

أفاد تقرير في "العربي الجديد" بأن مصر تبذل جهودا بالتعاون مع دول عربية لدعم سوريا، وذكرت أن مسؤولين رفيعي المستوى من جهاز المخابرات ووزارة الخارجية المصرية يتابعون التطورات في سوريا ويتباحثون حول تقديم الدعم اللازم للحكومة السورية في مواجهة هجوم المعارضة.

ووفقا للتقرير فإن الفترة الحالية تشهد تنسيقا مكثفا بين مصر والأردن بالتعاون مع دولة الإمارات العربية، والتي بدورها تتبنى موقفا داعما للحكومة السورية في مواجهة المعارضة المسلحة، في حين ستعقد جامعة الدول العربية اجتماعا على المستوى الوزاري حول سوريا الأحد المقبل.

كما أشارت مصادر ديبلوماسية إلى أن وزير الخارجية المصري عبد العاطي ينوي زيارة سوريا خلال الأيام القادمة ومن المرجح أن تكون برفقة وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، وتهدف الزيارة الى إظهار الدعم الى سوريا وتأكيد أهمية دور سوريا في منظومة الأمن القومي العربي.

ووفقا للتقرير أعربت مصر عن دعم ثابت وواضح منذ عام 2015 حيال سوريا والذي يعتمد على ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية وفي مقدمتها الجيش وباقي المؤسسات الوطنية. وتشدد على أهمية حل الأزمة من خلال الطرق السلمية والمفاوضات بصورة تتماشى مع قرار مجلس الأمن 2254، والتأكيد على رفض أي تدخل خارجي ورفض أية حلول تمس باستقلال سوريا وسيادتها والحفاظ على وحدة أراضية وسلامتها.