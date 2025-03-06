حقول غاز ومليارات الدولارات: بوتين يسعى للبقاء في سوريا

روسيا بدأت مفاوضات مع الحكومة السورية الجديدة للحفاظ على قواتها العسكرية في البلاد، وفقا لما أفادته "وول ستريت جورنال" اليوم (الخميس). ووفقا للتقرير، التقى نائب وزير الخارجية الروسي للمرة الأولى مع مندوب سوريا في يناير، لبحث بقاء قاعدة الطائرات الروسية في مدينة الطرطوس المرفأ.

وتطورت المحادثات بين البلدين وأثمرت علاقات اقتصادية واسعة، بل وبدآ بمناقشة المصالح الروسية في قطاع الطاقة في سوريا.

بدأت العلاقة بين الرئيس الروسي بوتين والرئيس الشرع في سوريا بعد وقت قصير من تحدثهما هاتفيا، أي بعد شهرين فقط من سقوط نظام الأسد. أرسلت روسيا طائرة تحمل 23 مليون دولار بالعملة السورية إلى البنك المركزي في البلاد. وطبعت روسيا هذه العملات خصيصاً لسوريا، في حين امتنعت دول أخرى عن ذلك خوفاً من العقوبات.

ومن بين هذه الدول أيضًا قطر والمملكة العربية السعودية، اللتان تأخرتا في تحويل أموال المساعدات، وفقًا لمسؤولين في أوروبا وسوريا. وتناولت المفاوضات بين الدول مجموعة متنوعة من القضايا، بما في ذلك استثمار الأموال في حقول الغاز والموانئ، وتحويل مليارات الدولارات نقداً، وحتى الاعتذار المحتمل عن دور روسيا في مساعدة نظام الأسد في القتال ضد المتمردين والإضرار بالمدنيين. لكن الروس رفضوا مناقشة طلب النظام السوري الجديد تسليم الأسد إليهم.