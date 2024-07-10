من هي "أم حذيفة" أرملة البغدادي التي أصدر حكم بالإعدام بحقها؟

صدر اليوم الأربعاء حكم بالإعدام بحق زوجة الزعيم الأسبق لتنظيم داعش المتطرف أبو بكر البغدادي بعد إدانتها "بالعمل مع جماعة تنظيم داعش الإرهابي".

وصدر حكم الإعدام من قبل محكمة جنايات الكرخ العراقية ، حيث ادينت بالعمل مع داعش واحتجاز النساء الأيزديات في منزلها بعد خطفهم من قبل التنظيم المتطرف. وتصور أسماء الكبيسي نفسها على أنها ضحية للنظيم وتنفي التهم الموجهة اليها.وكان إيزيدون قدموا دعوة ضدها بتهمة المشاركة في اختطاف واستعباد فتيات أيزيديات وطالبوا بإصدار حكم بالإعدام بحقها.

ويشار الى أن أرملة البغدادي أسماء فوزي الكبيسي أوقفت في تركيا مدة خمس سنوات وسلمتها السلطات التركية مؤخرا الى العراق، وكانت السلطات العراقية أعلنت في شباط /فبراير الماضي عن استجواب عائلة البغدادي في إطار خطتها لاستعادة المتهمين بقضايا الإرهاب من خارج البلاد.

وبحسب المعلومات المتوفرة عن أرملة البغدادي، أسماء فوزي محمد الكبيسي والملقبة "أم حذيفة" ، نذكر أنها الزوجة الأولى للتنظيم المتطرف، وتبلغ من العمر 48 عاما، عاشت معه في ريف إدلب في سوريا عام 2012 وبعدها في مدينة الرقة السورية عام 2014.

وعاشت الكبيسي في تركيا باستخدام هوية مزورة واسم مستعار، وأوقفتها السلطات العراقية عام 2019 في محافظة على الحدود مع سوريا عام 2018 مع عشرة أشخاص آخرين، من بينهم ابنتها ليلى. وقدمت خلال اعتقالها معلومات هامة عن البغدادي والعمل الداخلي للتنظيم.