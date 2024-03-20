تقرير: وفد رفيع لحزب الله يزور الإمارات

نقلت صحيفة "رأي اليوم" عن مصادر لبنانية بأن وفدا رفيعا لحزب الله برئاسة وفيق صفا -مسؤول وحدة الارتباط والأمن في الحزب ،غادر لبنان متوجها الى الإمارات على متن طائرة خاصة.وذكر التقرير أن حزب الله والإمارات لم يسربوا خبر الزيارة إعلاميا إنما تسربت عن طريق أحد الموظفين في مطار رفيق الحريري الدولي.

هذه الزيارة غير المسبوقة تثير التساؤلات حول أسبابها وأبعادها، حيث تداولت تقارير بأن سبب الزيارة هو ملف المعتقلين اللبنانيين السبعة في سجون الإمارات بتهم تتعلق بالانتماء والتعاطف مع حزب الله، وتتراوح الأحكام بحقهم بين السجن المؤبد وأحكام بالسجن يمكن أن تصل لمدد تصل الى 15 عاما، ومن المتوقع أن تتوج الزيارة بالإفراج عنهم وعودتهم الى بيروت.

وذكر التقرير أن بعض المصادر الإعلامية أشارت الى دور لعبه الرئيس السوري بشار الأسد بين الإمارات وحزب الله للوصول الى مرحلة استقبال دولة الإمارات لوفد حزب الله، لكن مصادر الحزب لم تؤكد التفاصيل وهي بنفس الوقت لم تنفيها، وبدأت هذه الزيارة الاثنين ولا زالت مستمرة.

وتثير الزيارة تساؤلات في الأوساط السياسية والإعلامية في لبنان، إن كانت ستكون الزيارة محصورة فقط بملف المعتقلين أم أن حوارا سياسيا انطلق بين الجانبين، يمكن أن يمتد نحو ملفات داخلية لبنانية وربما إقليمية.