"وزيرة واحدة واستمرار عمل وزراء الدفاع والخارجية"||احمد الشرع يعلن عن تشكيلة الحكومة الانتقالية الجديدة في سوريا

أعلن الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع خلال كلمته السبت عن تشكيل الحكومة الجديدة والتي شملت 23 وزيرا، ووصف الإعلان عن تشكيلها هو "إعلان لإرادتنا المشتركة في بناء دولة جديدة، وهذه الحكومة ستسعى إلى فتح آفاق جديدة بعدة مجالات".

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وأبقت التشكيلة الحالية على وزراء الدفاع والخارجية مرهف أبو قصرة وأسعد الشيباني وشملت الحكومة وزيرة واحدة وهي هند قبوات -وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، كما أدى الوزراء اليمين الدستورية أمام الرئيس السوري أحمد الشرع في قصر الشعب بدمشق، وتشمل التشكيلة الوزارية الجديدة في سوريا الوزراء:

أنس خطاب - وزيرا للداخلية

مرهف أبو قصرة - وزيرا للدفاع

أسعد الشيباني - وزيرا للخارجية

مظهر الويس - وزيرا للعدل

محمد أبو خير شكري - وزيرا للأوقاف

مروان الحلبي وزيرا للتعليم العالي

هند قبوات - وزيرة للشؤون الاجتماعية والعمل

محمد البشير - وزيرا للطاقة

محمد يسر برنية - وزيرا للمالية

نضال الشعار - وزيرا للاقتصاد

مصعب نزال العلي - وزيرا للصحة

محمد عنجراني - وزيرا للإدارة المحلية

رائد الصالح - وزيرا للطوارئ والكوارث

عبد السلام هيكل - وزيرا للاتصالات وتقنية المعلومات

أمجد بدر - وزيرا للزراعة

محمد عبد الرحمن تركو - وزيرا للتربية والتعليم

مصطفى عبد الرزاق - وزيرا للأشغال العامة والإسكان

محمد صالح - وزيرا للثقافة

محمد سامح حامض - وزيرا للرياضة والشباب

مازن الصالحاني - وزير السياحة

محمد سكاف - وزيرا للتنمية الإدارية

يعرب بدر - وزيرا للنقل

حمزة المصطفى - وزيرا للإعلام