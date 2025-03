"وزيرة واحدة واستمرار عمل وزراء الدفاع والخارجية"||احمد الشرع يعلن عن تشكيلة الحكومة الانتقالية الجديدة في سوريا

أعلن الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع خلال كلمته السبت عن تشكيل الحكومة الجديدة والتي شملت 23 وزيرا، ووصف الإعلان عن تشكيلها هو "إعلان لإرادتنا المشتركة في بناء دولة جديدة، وهذه الحكومة ستسعى إلى فتح آفاق جديدة بعدة مجالات".

https://x.com/i/web/status/1906080850997117395