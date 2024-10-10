سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة: "نوصي بنقل قوات ’اليونيفيل’ لمسافة 5 كيلومترات شمالا"

داني دانون" "إسرائيل لا ترغب في أن تكون موجودة في لبنان، لكنها ستفعل ما يلزم لإبعاد حزب الله عن حدودها الشمالية"

i24NEWS
i24NEWS
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قوات إسرائيلية في جنوب لبنان 9.10.24
قوات إسرائيلية في جنوب لبنان 9.10.24IDF Spokesperson

 دعا سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون، اليوم الخميس، القوة الأممية بنقل قواتها لمسافة 5 كيلومترات شمالا لتجنب الخطر مع تصاعد القتال، مؤكدا على أن "إسرائيل ستواصل الحوار والتنسيق مع قوة الأمم المتحدة".

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ورأى داني دانون أن "إسرائيل لا ترغب في أن تكون موجودة في لبنان، لكنها ستفعل ما يلزم لإبعاد حزب الله عن حدودها الشمالية".

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يأتي هذا بينما تواصل إسرائيل شن غاراتها الجوية على عدة مناطق في لبنان، ليرد حزب الله اللبناني باستهداف شمال إسرائيل بالصواريخ.وفي خضم الاشتباكات، أعلن مصدر بالأمم المتحدة أن قوات إسرائيلية فتحت النار على 3 مواقع للقوة اليوم الخميس.

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