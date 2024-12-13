هيئىة الحشد الشعبي: العراق لا يتدخل في شؤون سوريا أو أي دولة أخرى، ويسعى مع الدول العربية إلى الاستقرار وحفظ وحدة ترابها

قال رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي فالح الفياض، اليوم الجمعة، إن "العراق لا يتدخل في شؤون سوريا أو أي دولة أخرى"، وعبر عن أمله في أن "تنعم سوريا بالاستقرار بعد سنوات من التحديات".وشدد على أن "نزع سلاح الدولة السورية واحتفاظ جماعات مسلحة فقط بأسلحتها يشكل "تهديداً"، وأن "العراق اليوم يتحسب لأي تحديات تؤثر بمكسب النصر على الإرهاب".

وأوضح الفياض أن العراق يسعى مع الدول العربية لوصول سوريا إلى الاستقرار وحفظ وحدة ترابها.

وأضاف الفياض، خلال ملتقى في محافظة الأنبار، أن "قوات الحشد الشعبي تمثل كل العراق وتتصدى لأي خطر يحدق بالبلاد".

وشدد رئيس الحشد الشعبي على أن نزع سلاح الدولة السورية واحتفاظ جماعات مسلحة فقط بأسلحتها يشكل "تهديداً"، وأن "العراق اليوم يتحسب لأي تحديات تؤثر بمكسب النصر على الإرهاب".