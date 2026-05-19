في إسرائيل يقدّرون أن رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، سيأمر في نهاية المطاف باستئناف الضربات في المنطقة، وذلك في أعقاب تصريحاته الأخيرة والتصعيد مع طهران - هذا ما أفاد به مساء اليوم (الثلاثاء) مراسلنا للشؤون الدبلوماسية عميحاي شتاين.

مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى أشار إلى التقديرات الأخيرة وأكد أن الرئيس ترامب ورئيس الحكومة الإسرائيلي نتنياهو منسقان بينهما "تماماً" بشأن الخطوات القادمة. التنسيق الوثيق بين القدس وواشنطن يأتي في ظل استعداد مشترك لمختلف السيناريوهات ويمثل خطاً صارماً ومتواصلاً في مواجهة البرنامج النووي والعدوان الإيراني.

بالتوازي مع الاستعدادات في إسرائيل، التوتر المتصاعد يثير قلقًا عميقًا بين الدول المجاورة في الشرق الأوسط. كبار المسؤولين في دول الخليج أعربوا في الأيام الأخيرة عن خشية كبيرة من رد إيراني قاسٍ في حال حدوث عملية عسكرية، وخاصة من استهداف مباشر من قبل طهران أو وكلائها للبنى التحتية للطاقة والبنية الاستراتيجية على أراضيهم. القلق في الخليج يبرز الحساسية الإقليمية العالية والآثار الاقتصادية والأمنية الواسعة التي قد تترتب على استئناف الهجمات الأمريكية.