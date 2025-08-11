المرصد السوري ما بين التخوين والتوثيق لانتهاكات الحكومة السورية

قد يعجبك أيضًا -

من قلبِ مدينةِ كوفنتري البريطانيّةِ…قبلَ تسعةَ عشرَ عامًا… انطلقَ المرصدُ السوريُّ لحقوقِ الإنسان. في زمنِ التعتيمِ الإعلاميِّ… والملاحقاتِ الأمنيّةِ.

لكنَّ نجمَهُ لمْ يلمعْ… إلّا معَ اندلاعِ الثورةِ السوريّةِ عامَ ألفينِ وأحدَ عشرَ. تحوّلَ المرصدُ… إلى نافذةٍ تنقلُ معاناةَ السوريّينَ للعالمِ.

تقاريرُهُ الميدانيّةُ… أصبحتْ مرجعًا للقنواتِ والصحفِ ووكالاتِ الأنباءِ. ومصدرًا للتوثيقِ… من خلالِ فريقٍ يعملُ على كاملِ الجغرافيا السوريّةِ بسرّيّةٍ تامّةٍ… بلا مكاتبَ… وبإمكاناتٍ محدودةٍ.

المؤسّس رامي عبد الرحمن، المُقيمُ في بريطانيا… والنشطاءُ على الأرضِ… يُغامرونَ بحياتِهم لنقلِ الحقيقةِ.لكنَّ النجاحَ جلبَ معهُ اتّهاماتٍ بـ”العمالةِ” و”التحريضِ”.حملاتُ تشويهٍ، وضغوطٌ أمنيّةٌ، وحتّى بعدَ سقوطِ النظامِ السابقِ.

اليومَ… وبعدَ تسعةَ عشرَ عامًا،يصفُ المرصدُ نفسَهُ بصوتِ المظلومينَ في سوريّا بكلِّ مكوّناتِها.من توثيقِ القمعِ والتعذيبِ… إلى كشفِ مصيرِ المفقودينَ. في بيئةِ عملٍ خطرةٍ… وانقساماتٍ سياسيّةٍ وطائفيّةٍ…

ما يزالُ المرصدُ مصدرًا معتمدًا لدى كبرى وسائلِ الإعلامِ. ملتزمًا برفضِ أيِّ تمويلٍ مشروطٍ… وبمواصلةِ رسالتِهِ الإنسانيّةِ. معتبرًا أنَّ صوتَ الحقِّ… يُزعجُ حقًّا…مؤكّدًا على مواصلةِ عملِهِ… حتّى تكونَ سوريّا… لكلِّ أبنائِها… حرّةً… ديمقراطيّةً… تنبضُ بالكرامة