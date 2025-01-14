عائلات الرهائن عقب لقاء نتنياهو: "المرحلة الأولى في الصفقة هي التي تم الاتفاق عليها أما الثانية والثالثة فلم يتم الاتفاق عليها بعد"

التقى ممثلو عائلات الرهائن، اليوم الثلاثاء، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مكتبه، وسط تقارير عن تقدم كبير على طريق التوصل إلى صفقة لإعادة أحبائهم. في الوقت نفسه، أصدرت عائلتا شتافي وهيمان بيانا قالتا فيه إنه "لم يُسمح لهما بالدخول إلى الاجتماع مع رئيس الوزراء".

وفي نهاية اللقاء تلقت العائلات رسالة من المقر الرئيسي جاء فيها: "أيها الأهالي الأعزاء. لقد غادرنا للتو اجتماعًا مع رئيس الوزراء. نحن في أوقات حرجة. إن الوقت ينفد ونحن أقرب إلى التوصل إلى اتفاق من أي وقت مضى. وأوضح لنا رئيس الوزراء أن المفاوضات تدور حول صفقة تشمل الجميع، ولكن الملخصات تتعلق فقط بالمرحلة الأولى، ونحن نشعر بقلق بالغ بشأن المرحلتين الثانية والثالثة."

وتابع البيان"نطالب بأن يكون هناك تواصل بين مراحل الصفقة، وأن تبدأ المرحلة الثانية مباشرة بعد انتهاء المرحلة الأولى وتنتهي بشكل متتابع وفوري حتى آخر مخطوف، بحيث لا يتم الإفراج عن أي مخطوف في أي مرحلة، وتحت أي ظرف من الظروف، "تم تركه خلفًا"، وأضاف"نطالب بأن لا تتم الجهود الرامية إلى إغلاق الصفقة بشأن جميع الرهائن اعتبارًا من تاريخ 16 فقط، بل من الآن وبأسرع وقت ممكن، لأن كل لحظة حاسمة. كررنا - لا يوجد شيء اسمه نبض إنساني. كلهم إنسانيون. واتفق رئيس الوزراء معنا، وأكد الالتزام بإعادة جميع الرهائن إلى ديارهم، والأحياء لإعادة تأهيلهم، والأموات لدفنهم. ولكننا لا نكتفي بالكلمات. وسيتم اختبار التزام رئيس الوزراء بالأفعال. "عندما نرى جميع الرهائن في المنزل".

كما جاء في البيان: "إن العائلات ممزقة ومتألمة. والوضع بالنسبة للمختطفين في غزة أسوأ. إنهم ينتظرون بفارغ الصبر سماع أنهم في طريقهم إلى ديارهم. إن شعب إسرائيل بأكمله ينتظر اللحظة التي يتم فيها إطلاق سراحهم". "إن المختطفين سيعودون أخيراً. تلك اللحظة على الأبواب. ومن وجهة نظري، قد تحدث خلال ساعات". "وللأسف، لم يتم الرد على العديد من الأسئلة التي طرحناها حتى الآن، حتى لا نضر بفرص تحقيق الصفقة. "سوف نواصل النضال معًا، جنبًا إلى جنب - حتى نحصل على جميع الإجابات ويعود جميع المختطفين إلى ديارهم، ليس في نهاية المطاف - ولكن في الأمد القريب".