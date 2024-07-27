مسؤول كبير في حزب الله: "كل محاولات إسرائيل لتخريب المنظومة الجوية للحزب باءت بالفشل"

في ظل اعتراض طائرة مسيرة من لبنان، صباح اليوم السبت، في البحر الإقليمي لإسرائيل، نشرت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، مقالاً بعنوان "ملوك السماء"، حيث قدموا تفاصيل عن القوة الجوية لحزب الله"، وتمت مقابلة مسؤول كبير في هذه القوة بصوت مشوش، وادعى أنه عندما بدأ حزب الله بالتفكير في مجال الأسلحة الجوية، لم تكن لديه خبرة في مجال الأسلحة الجوية. ووصفه بأنه "الحفر في جبل بإبرة"، وادعى أن الحزب بدأ في الترويج لهذا المجال في التسعينيات من خلال تجارب الطائرات بدون طيار.

وزعم المسؤول أن "إسرائيل حاولت على مدى سنوات تخريب وعرقلة قدرات القوة الجوية لحزب الله، لكن كل هذه المحاولات باءت بالفشل".

وأظهر المقال وثائق أرشيفية منشورة مسبقًا تعود إلى أكتوبر/تشرين الأول من عام 1999، حيث شوهد حسن نصر الله وهو يزور إيران، وأظهر له قاسم سليماني نموذجًا لطائرة بدون طيار. وادعى قائد القوات الجوية لحزب الله أن التركيز على نظام الطائرات بدون طيار الخاص بالحزب قد بدأ بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من أمن القطاع عام 2000.

وقال إنه "بعد حرب لبنان الثانية، كان الشخص الذي تم تعيينه مسؤولاً عن مجال الطائرات بدون طيار في المنظمة هو حسن اللقيس، الذي تمت تصفيته في نهاية عام 2013 - لكنه نجح في نقل معرفته إلى الناشطين - ومع مرور السنين، حتى القضاء عليه، أصبح رقيباً في حزب الله وفي إيران"، وتابع "مشاركة حزب الله في القتال ضد ’داعش’ في سوريا هي التي كشفت القوة الجوية لحزب الله، بالإضافة إلى ذلك، أكد أن الحزب كان على علم بأن إسرائيل كانت تراقب قدراته في هذه المنطقة في سوريا، وبالتالي دفعوا إسرائيل عمدًا إلى إطلاق النار. إسقاط طائرات بدون طيار – للتعرف على قدرات الاعتراض الإسرائيلية".

وعرض المقال أيضًا أنواع الطائرات بدون طيار التي في أيدي حزب الله: "طائرة تجسس بدون طيار من طراز "A-Noors"، وطائرة بدون طيار انتحارية من طراز T-1، وطائرة بدون طيار انتحارية من طراز T-2، وطائرة بدون طيار انتحارية من طراز "سحاب"، وحتى نوعين إضافيين من الطائرات بدون طيار التي ولم يكشف عن أسمائهم والغرض منها.

واشار إلى أن "معظم الطائرات بدون طيار التي أسقطتها إسرائيل كانت طائرات بدون طيار لأغراض التجسس وأنها عادت في معظم الأوقات إلى لبنان" وتابع"المواجهة الحقيقية الأولى لسلاح الجو التابع لحزب الله ضد إسرائيل كانت في يوليو/تموز من عام 2022 خلال مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان، عندما أطلق ثلاث طائرات مسيرة على منصة الغاز كاريش"