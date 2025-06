حرب استنزاف: كيف حطم الحوثيون النشوة الأمريكية

نشرت صحيفة وول ستريت جورنال صباح اليوم (الخميس) مقالاً مُعمّقاً تناول بالتفصيل كيف نجح الحوثيون في استنزاف الجيش الأمريكي، مُكبِّدين إياه تكاليف مالية باهظة وأضراراً جسيمة في معداته. كل هذا فاجأ الولايات المتحدة في ظل القدرات العسكرية اليمينة التي اعتبرت بأنها ضعيفةً مقارنة بقوةٍ تُعتبر نفسها الأقوى في العالم.

والآن ينظر المسؤولون الأميركيون إلى الحوثيين باعتبارهم عدواً أثبت قوته بشكل مدهش، والذي جعل الجيش يخوض أعنف معاركه منذ الحرب العالمية الثانية، على الرغم من "القتال من ملاجئ وكهوف بدائية في واحدة من أفقر دول العالم"، كما وصفوها.

استفاد الحوثيون من انتشار تكنولوجيا الصواريخ والطائرات المسيرة الرخيصة من إيران، حيث أطلقوا صواريخ باليستية على السفن، وتمكنوا من ابتكار أساليب جديدة لنشر أسلحتهم في كل مرة. من ناحية أخرى، تعمل الولايات المتحدة على تطوير أساليب جديدة لاعتراض أحدث الطائرات المسيرة والصواريخ، لكنها لا تزال تعتمد بشكل كبير على أنظمة دفاعية باهظة الثمن. ووفقًا لجميع التقارير الإعلامية، شاركت حوالي 30 سفينة في عمليات قتالية في البحر الأحمر منذ نهاية عام 2023 وحتى هذا العام، أي ما يقرب من 10% من إجمالي الأسطول البحري النشط. وصرح مسؤول أمريكي بأنه خلال هذه الفترة، أمطرت الولايات المتحدة الحوثيين بذخيرة لا تقل قيمتها عن 1.5 مليار دولار.

نجحت البحرية الأمريكية في تدمير جزء كبير من مخزون أسلحة الحوثيين، لكنها لم تحقق الهدف الاستراتيجي المتمثل في استعادة ممرات الشحن عبر البحر الأحمر، ولا يزال الحوثيون يشكلون تهديدًا لإسرائيل بإطلاقهم الصواريخ بانتظام.

يُذكر أنه في مايو/أيار الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن "الحوثيين لا يريدون القتال، وسنتوقف عن الهجوم"، وأشار إلى أن "الحوثيين يُخبروننا أنهم لن يُفجروا أي سفن أخرى، وأعتقد أن هذا أمر إيجابي للغاية". لم تُبلّغ إسرائيل مُسبقًا بإعلان ترامب بشأن الحوثيين. خلال الهجوم الذي نفذته إسرائيل في ذلك اليوم، وفرت الإدارة الأمريكية نظام دعم "حتى إذا حدث أي خطأ، فسوف يُساعدون".

https://x.com/i/web/status/1919788236076896555