القرار الذي يستعد الحوثيون الكشف عنه

كشف موقع "ديفنس لاين" اليمني المعارض للحوثيين، أن قيادة الجماعة تستعد للإعلان عن مقتل عدد من كبار قادتها خلال الفترة المقبلة، وتنظيم جنازات رسمية للذين قُتلوا في الغارات الإسرائيلية والأمريكية الأخيرة.

ووفقًا للمصادر، أصدرت قيادة الحوثيين أوامر بفرض تعتيم كامل على هوية القتلى وتأجيل مراسم دفنهم إلى ما بعد انتهاء العمليات العسكرية التي تنفذها الجماعة ضمن ما تسميه "جبهة دعم غزة". كما أمر مكتب الجهاد التابع للحوثيين بالحفاظ على جثث القياديين وتأجيل إعلان وفاتهم.

وأشار التقرير إلى أن الحوثيين يعيشون حالة ارتباك وفقدان توازن منذ الغارات الإسرائيلية التي نُفذت في شهري يونيو\حزيران وأغسطس\آب، في ظل تهديدات إسرائيلية مستمرة باستهداف قادة الجماعة ومراكزها القيادية.

مصادر أمنية ذكرت أن التقديرات تشير إلى أن الحوثيين يشعرون بأنهم مكشوفون استخباريًا، وأن الضربات الأخيرة "هزّت بنيتهم الأمنية والتقنية، وشبكات الاتصال والجهاد التابعة لهم".

وعقب الغارات الأخيرة، فرضت الجماعة قيودًا مشددة على تداول المعلومات ومنعت نشر الصور أو مقاطع الفيديو من مواقع القصف، مهددةً بمعاقبة كل من يسرب أي تفاصيل بدعوى أن ذلك "يخدم العدو".

كما أطلق الحوثيون حملة اعتقالات واسعة في عدد من المدن والمناطق اليمنية، شملت ناشطين ومواطنين متهمين بتسريب معلومات. وفرضت الجماعة قيودًا على إقامة الجنازات وتلقي العزاء، وسمحت بدفن القتلى فقط في مناطق نائية وبعيدة عن أعين الإعلام.