أنباء عن اعتقال قوات نظام الشرع للمفتي السابق لسوريا أحمد حسون

أفادت مصادر إعلامية عديدة عن اعتقال السلطات السورية للمفتي السابق لسوريا الشيخ أحمد بدر الدين حسون، اليوم الأربعاء، حيث اعتقل من قبل قوات الأمن العام في مطار دمشق الدولي.

