أنباء عن اعتقال قوات نظام الشرع للمفتي السابق لسوريا أحمد حسون

أفادت مصادر إعلامية عديدة عن اعتقال السلطات السورية للمفتي السابق لسوريا الشيخ أحمد بدر الدين حسون، اليوم الأربعاء، حيث اعتقل من قبل قوات الأمن العام في مطار دمشق الدولي.

https://x.com/i/web/status/1904976922565550499 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

وأفادت هذه المصادر أن الاعتقال جاء خلال محاولة الشيخ حسون مغادرة سوريا في طريقه إلى الأردن لإجراء عملية جراحية في العاصمة الأردنية عمان.

وجرت عملية الاعتقال بعد أن ختم جواز سفره من قبل دائرة الهجرة والجوازات، وخلال ذلك اقتحمت مجموعة من عناصر الأمن العام المكان واعتقلته، ونقل إلى جهة مجهولة. وانتشرت صورة له على وسائل التواصل الاجتماعي وهو معصوب العينين.

ورغم انتشار خبر اعتقاله على نطاق واسع، لكن لم يصدر حتى الآن أي تأكيد رسمي حول العملية، لكن تم تداول مذكرة اعتقال عبر وسائل التواصل الاجتماعي، موقعة من جانب النائب العام، تحمل تاريخ اليوم 26 مارس\آذار، وتطلب "اعتقال وإحضار حسون لأنه متهم في الشكوى المقامة ضده، ولاذ بالفرار من وجه العدالة".

شغل الشيخ أحمد حسون منصب مفتي الجمهورية من عام 2005 حتى 2021، عندما ألغى بشار الأسد هذا المنصب. وهو من مواليد عام 1949، وحاصل على شهادة الدكتوراه في الفقه وإجازة في الأدب العربي، وكان يدرّس في جامعة الدراسات الإسلامية قبل توليه منصب المفتي.