تقرير: الرئيس الإيراني طلب من خامنئي تأجيل الهجوم على إسرائيل

أفادت وسائل إعلام في الكويت، اليوم (الأحد)، أن الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان طلب من المرشد الأعلى للبلاد علي خامنئي تأجيل الهجوم على إسرائيل لمدة أسبوعين. جاء ذلك بعد رسائل تلقتها إدارة بايدن في طهران مفادها أن الهجوم قد يضر بجهود التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة ولبنان.

وبحسب التقرير، تلقت إيران أيضًا رسائل من فريق الرئيس المنتخب دونالد ترامب، مفادها أن الهجوم على إسرائيل قد يضر بالتفاهمات التي يجري العمل عليها بين الإدارة الجديدة في واشنطن وطهران. ويشير التقرير أيضا إلى أنه تم فتح قناة اتصال بين فريق ترامب وإيران عبر وسطاء لبنانيين، على رأسهم مسعد بولس، والد زوج ابنة ترامب، الذي بدأ تنظيم لقاء سيعقد الأسبوع المقبل في إسطنبول بين شخصية إيرانية مقربة من الرئيس الإيراني وشخصية بارزة في فريق الرئيس الأميركي الجديد.

إضافة إلى ذلك، زعم المصدر الذي تحدث لوسائل الإعلام الكويتية، أنه كان من المفترض أن تهاجم إيران إسرائيل هذا الأسبوع، بعد انتهاء الانتخابات في الولايات المتحدة، لكن بعد الضغوط جاء طلب تأجيل الهجوم. وبحسب المصدر، طالب خامنئي بعقد اجتماع عاجل للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني برئاسته، وهو اجتماع من المتوقع أن يعقد ليل الأحد والاثنين لبحث الطلب. لكن المصدر أكد أن المرشد الأعلى الإيراني لا يزال مصمما على مهاجمة إسرائيل.