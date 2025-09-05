استطلاع i24NEWS: ما رأي الجمهور في تطبيق السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية؟

قد يعجبك أيضًا -

في الأسابيع الأخيرة، أعلنت العديد من الدول عن نيتها الاعتراف بـ"الدولة الفلسطينية" قريبًا. استطلعت عينة أجراها معهد "استطلاعات الرأي المباشرة"، وبُثّت مساء اليوم الجمعة في برنامج "المجلس الوزاري المصغر ليوم الجمعة"، الرأي العام حول هذا الموضوع.

طُلب من المشاركين في الاستطلاع الإجابة على السؤال التالي: في ظلّ الهجمة السياسية على الاعتراف بالدولة الفلسطينية ومعارضة الإمارات، هل ينبغي لإسرائيل تطبيق السيادة على الضفة الغربية وغور الأردن؟ أجاب 42% بنعم، يجب تطبيق السيادة الكاملة، وأجاب 41% بعدم تطبيق السيادة إطلاقًا في هذه المرحلة، وأجاب 12% بنعم، يجب تطبيق السيادة الجزئية.

ومن الأسئلة الأخرى التي طُرحت في الاستطلاع: هل تعتقد أن الاحتجاجات وحوادث الحرق العمد في القدس قد عزّزت أم أضرّت بالنضال من أجل إعادة المختطفين؟ أجاب 63% بأنهم قاموا بترويج، و24% أجابوا بأنهم قاموا بذلك، و13% أجابوا بالنفي. لا أعرف.

كما طُلب من المشاركين الإجابة على السؤال التالي: كيف تعتقد أن المستشار القانوني للحكومة يتعامل مع التحريض والحواجز؟ أجاب 53% بشكل سلبي، و41% بشكل إيجابي، و7% أجابوا بأنهم لا يعرفون.

أُجري استطلاع i24NEWS، الذي بُثّ، مساء اليوم الجمعة، ضمن برنامج "مجلس الوزراء الجمعة"، من قِبل معهد "استطلاعات الرأي المباشرة" برئاسة زورييل شارون، في 4 سبتمبر/ أيلول الجاري ، وشمل 499 مشاركًا تبلغ أعمارهم 18 عامًا فأكثر، باستخدام نظام رقمي مُدمج مع لوحة. بلغت نسبة الخطأ في العينة الإحصائية 4.6%.