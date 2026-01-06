"سوء استغلال الصلاحيات": الطيبي قدّم شكوى ضد الناطق باسم الشرطة الإسرائيلية

قدم عضو الكنيست أحمد الطيبي (الجبهة - العربية للتغيير) شكوى اليوم (الثلاثاء) إلى إدارة التحقيقات بالشرطة ضد المتحدث باسم الشرطة أرييه دورون، على خلفية تصريحاته في مقابلة مباشرة مع القناة 13 عندما وصفه بأنه "عار على عضو الكنيست في إسرائيل".

مكتب الطيبي أشار في رسالته إلى قسم شكاوى الشرطة أن الشرطي، وبالطبع الناطق باسم الشرطة برتبة رفيعة، "ملزم بالحياد، وضبط النفس، وروح الدولة، ولا يحق له سبّ منتخب جمهور أو إدارة نقاش سياسي وقيمي باستخدام سلطة الشرطة".

في الرسالة أُشير أيضًا إلى أن مجرد التهديد أو ذكر التوجه لجهات قانونية, دون أي ادعاء بارتكاب مخالفة جنائية من جانب عضو الكنيست, "يُعد محاولة ترهيب، مساسًا بمنتخب جمهور واستغلالًا سيئًا لصلاحيات الشرطة".

تطرق الطيبي إلى القضية خلال كلمته في المؤتمر السنوي لجفعات حبيبة للمجتمع المشترك. قال: "جاء أحد المتحدثين باسم الشرطة، موظف، يرى نائب عربي ينفعل نحوي ويوجه لي الإهانات، ويطلب مني أن أعتذر لأنني قلت إنه صفر. فأنا أبلغكم أنني تلقيت رسالة من الرقم صفر وهو أيضاً طلب مني أن أعتذر عن المقارنة. أنا أيضاً قدمت شكوى، هكذا لا يتعاملون مع منتخبين جمهور"، وأضاف: "المشكلة أنهم أصدروا بياناً عن تحقيق مع منتخب جمهور".

كما ذُكر، في المواجهة التي جرت الليلة الماضية حدث تبادل كلمات، حيث وصف عضو الكنيست طيبي، من بين أمور أخرى، المتحدث باسم الشرطة دورون بـ"موظف تافه". وأصدرت الشرطة لاحقًا بيانًا أدانت فيه أقواله: "سندافع عن كرامة أصحاب البزة الرسمية، إهانة موظف عام تُعتبر جريمة جنائية"، وطالبت النائب "والمسؤولين عنه بنشر اعتذار".

لاحقًا، أوصت شعبة التحقيقات (إحام) للنيابة العامة بالنظر في رفع الحصانة عن الطيبي، للسماح بفتح تحقيق جنائي للاشتباه في إهانة موظف عام.

رد الوزير بن غفير مهاجماً وقال: "مؤيد الإرهاب أحمد الطيبي، اخجل من نفسك. نظّف فمك قبل أن تتحدث عن الناطق باسم شرطة إسرائيل. المافيا عند أصدقائك في الترابين، والشرطة تقوم بتفكيك هذه المافيا."