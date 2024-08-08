تقرير: قائد الجيش السوري زار إيران سرا وتصرف دون علم الأسد

أفادت قناة "الحدث" السعودية أن رئيس الأركان السوري العماد عبد الكريم محمود إبراهيم زار إيران دون إبلاغ الرئيس بشار الأسد، وبحسب التقرير فإن "رئيس الأركان السوري اتخذ قرارات خلقت ارتباطا بإيران". وتسببت في هجمات إسرائيلية على مواقع سورية وغير إيرانية

وكشفت مصادر "الحدث" عن "ترجيحات بِموافقة رئيس الأركان السوري على نقل وسائل قتالية من الجيش لِحزب الله". وأضافت المصادر بأن إبراهيم "وافق على تنفيذ عمليات ضد إسرائيل من سوريا دون علم الرئيس السوري".

ووفقا للمصادر فإن رئيس أركان الجيش السوري "وافق على إطلاق مسيّرات من سوريا تجاه إسرائيل منتصف يوليو/تموز" مشيرة إلى أن إبراهيم "زار طهران سرا لتوطيد العلاقة مع ايران" وذكرت المصادر أن "إبراهيم يشكل خطرا على استقرار سوريا ويضر بمنشآتها الحيوية".