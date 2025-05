ترامب : سنوقف قصف الحوثيين بشكل فوري ولدينا إعلان كبير للغاية قبل زيارة الشرق الأوسط

قبل زيارته المرتقبة إلى السعودية، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيكون "لدينا إعلان كبير للغاية قبل زيارة الشرق الأوسط". كما أعلن عن وقف الهجمات ضد الحوثيين بشكل فوري.

وعن الهجمات الأمريكية ضد الحوثيين قال ترامب إن "الحوثيون استسلموا وأكدوا أنهم سيوقفون هجماتهم في البحر الأحمر ولن يستهدفوا السفن. أحترم إعلانهم أنهم سيوقفون هجماتهم، وقررنا وقف قصفنا لهم فورًا".

