قوات الحوثيين سيطرت اليوم (الخميس) على المخا، مدينة ميناء استراتيجية على ساحل البحر الأحمر في اليمن، بحسب ما أفادت وكالة رويترز للأنباء. ملابسات انسحاب قوات الحكومة اليمنية وانتشار القوات الحالي في المنطقة لم تتأكد بالكامل بعد، لكن السيطرة على المحافظات المجاورة على طول الساحل انتقلت من طرف إلى آخر مراراً وتكراراً في الأسابيع الأخيرة.

السيطرة على المخا تقرّب الحوثيين من إحكام الخناق على مضيق باب المندب، أحد أهم ممرات التجارة والنفط في العالم المؤدي إلى قناة السويس، وذلك بالتزامن مع تقدمهم نحو مدن ساحلية قريبة.

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أربعة مصادر عسكرية في الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية حذرت اليوم من أن تصاعد القتال قد يشعل من جديد حرباً شاملة، تشكل ساحة ثانية في المواجهة مع إيران وتهدد بقطع السعودية ودول الخليج عن طرق الشحن، خاصة بعد إغلاق مضيق هرمز.

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بالتزامن مع التقدم، توسعت المعارك خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة أيضًا إلى عمق الأراضي السعودية: حيث أعلنت السلطات في المملكة اليوم عن رفع حالة الطوارئ في محافظة خميس مشيط، بعد أن تم تفعيلها هناك أربع مرات في غضون 24 ساعة، وذلك في أعقاب هجمات بالطائرات المسيّرة والصواريخ شنها الحوثيون ضد قاعدة للقوات الجوية وبُنى تحتية نفطية، ما أدى إلى إصابة ما لا يقل عن 73 شخصًا.

الحوثيون ادعوا في المقابل أمس أن السعودية نفذت غارات جوية واسعة في محافظات الجوف، مأرب، صعدة، تعز والحديدة.