"السيف والحرير" في خطاب الشرع… تهديد مبطّن وسط واقع أمني مضطرب

استعارةٌ لم تكن بريئةً أطلقها أحمد الشرع من داخل معرض للنسيج، حين جمع بين حدّة السيف ونعومة الحرير لوصف سياسة سلطته. رسالةٌ قرأها منتقدوه تهديدًا للقوى الرافضة لسياسات دمشق، بينما تشتعل إعزاز، وتتسع الفوضى الأمنية، وينتشر خطاب ديني متشدد في ظل غياب المحاسبة وعجز السلطة عن حماية التنوع السوري. شاهدوا التقرير الذي أعده الصحافي من الجولان عطا فرحات.

بين حدّة السيف ونعومة الحرير، اختار أحمد الشرع أن يقدّم صورة رمزية للسياسة السورية خلال افتتاح معرض «ناس تكس» للنسيج في دمشق. فرغم الطابع الاقتصادي للمناسبة، حملت عبارته بأن «بين الحدة واللين تكمن السياسة السورية، » دلالة سياسية تجاوزت حدود المعرض، وفُهمت بوصفها رسالة تجمع بين الدبلوماسية واستخدام القوة ضد من يقف بوده سلطته

لكن هذه الرسالة تأتي بينما تشتعل مناطق سورية تحت وطأة الفوضى الأمنية. ففي إعزاز، تحولت حملة لملاحقة مطلوبين إلى اشتباكات وحظر للتجوال واستقدام أرتال أمنية، أعقبتها احتجاجات اتهمت عناصر أمنية بإطلاق النار على المدنيين

وفي الوقت الذي يتحدث فيه الشرع عن السلم الأهلي والوحدة الوطنية، تتصاعد المخاوف من انتشار خطاب ديني متشدد ومحاولات فرض أنماط اجتماعية لا تنسجم مع تنوع المجتمع السوري، وسط انتقادات لعجز السلطة عن ضبط السلاح ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات

خطاب «السيف والحرير» قد يطمئن أنصار السلطة، لكنه يثير سؤالًا لدى بقية السوريين: هل تمثل حدّة السيف تطبيقًا للقانون على الجميع، أم تهديدًا للمناطق والقوى الرافضة لسياسات دمشق؟ وأين تكمن نعومة الحرير في ظل غياب المحاسبة واستمرار الاضطرابات؟