كيف ردت ميلشيا أبو شباب على إمهال حماس ياسر أبو شباب تسليم نفسه خلال عشرة أيام؟

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أصدرت حماس مذكرة توقيف بحق ياسر أبو شباب، قائد الميليشيا المعادية لحماس والمسلحة بأسلحة إسرائيلية، لتسليم نفسه خلال عشرة أيام وإلا سيُعتبر هاربًا ويُحاكم غيابيًا، وعلى ضوء ذلك ردت ميلشيا أبو شباب بمنح الناشط الحمساوي محمود القدرة مدة عشرة أيام لتسليم نفسه.

وكانت وزارة الداخلية التي تديرها حماس في غزة أعلنت أن المحكمة الثورية وجهت لأبو شباب "تهم الخيانة والتخابر مع العدو وتشكيل ميليشيا مسلحة والمشاركة في تمرد مسلح".

وأشارت حماس في بيانها إلى أنه "على كل من يعلم بمكان وجوده الإبلاغ عنه، وإلا سيُعتبر متسترًا على هارب".

وردا على ذلك، أنشأت ميلشيا أبو الشباب محكمة ثورية، والتي تمنح الآن الناشط في حماس، محمود القدرة، مهلة عشرة أيام لتسليم نفسه، ودعت في بيانها وقالت إن "المحكمة الثورية للقوات الشعبية تدعو الجمهور للإبلاغ عنه"،