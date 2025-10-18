الداخلية السورية: تفكيك خلية تابعة لـتنظيم"داعش" ومصادرة أسلحة وذخائر وحزام ناسف في محافظة ريف دمشق

افادت وزارة الداخلية السورية في بيان عبر صفحتها في منصة "فيسبوك"، مساء اليوم السبت، أن"جهاز الاستخبارات العامة بالتعاون مع الأمن الداخلي بمحافظة ريف دمشق، تمكن من تفكيك خلية تابعة لـتنظيم’داعش’ في المحافظة ريف دمشق، ومصادرة أسلحة وذخائر وحزام ناسف معدّ للتفجير واتخاذ الإجراءات اللازمة".

وأضافت "القوات قبضت على أحد أعضاء الخلية، وتم تحييد آخرَين حاول أحدهما تفجير حزام ناسف كان يرتديه خلال الاشتباكات مع قوات الأمن"

وأكدت الداخلية السورية أن هذه العملية "تأتي ضمن نهجها الاستباقي في مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه، وتجسّد جاهزية كوادرها وكفاءتها العالية في حماية أمن الوطن والمواطن".