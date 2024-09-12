تقرير: الناشطة الأمريكية التي قتلت بنيران الجيش الإسرائيلي قرب نابلس ’أطلق عليها النار بعد نصف ساعة من الاشتباكات’

أفادت صحيفة "واشنطن بوست" صباح اليوم (الخميس) عن نتائج جديدة للتحقيق الذي أجرته في مقتل الناشطة الأمريكية التركية آيزنور إيجي بنيران الجيش الإسرائيلي خلال مظاهرة في بيتا قرب نابلس بالضفة الغربية، وتحدثت الصحيفة الأمريكية مع نحو 13 شاهد عيان وسكان بيتا، واستطلع أكثر من 50 مقطع فيديو وصورة قدمتها لها حركة التضامن العالمية، وهي المنظمة التي تطوعت فيها إيجي، ومن قبل فزعة Faz3a ، وهي مجموعة فلسطينية أخرى.

وبحسب التقرير، كانت هذه هي المرة الأولى التي تحضر فيها إيجي مظاهرة في المنطقة. وذكر أيضًا أنها أصيبت بالرصاص بعد أكثر من نصف ساعة من وصول الاشتباكات إلى ذروتها، عندما هدأت بالفعل، وبعد حوالي 20 دقيقة من تحرك المتظاهرين على الطريق الرئيسي - على بعد أكثر من 200 متر من قوات الجيش الإسرائيلي. ويدعي التقرير أن فتى فلسطينيا، كان بحسب شهود عيان، يقف على مسافة حوالي 20 مترا من إيجي، أصيب برصاصة إسرائيلية.

ووفقا للصحيفة، رفض الجيش الإسرائيلي، الإجابة على أسئلة عن سبب إطلاق قواته النار على المتظاهرين بعد فترة طويلة من انسحابهم، ومن مسافة لا يمكن رؤية أي خطر واضح منهم، وذلك لأنه يتم الآن إجراء تحقيق من قبل بالقضية.

Nasser Ishtayeh/Flash90

بالإضافة إلى ذلك، يذكر التقرير أنه صباح يوم الجمعة، استأجرت إيجي وأربعة متطوعين آخرين سيارة أجرة في رام الله، وسافروا مسافة حوالي 30 كيلومترًا شمالًا إلى بيتا، بالقرب من نابلس، وبدأ القرويون بالتجمع سيرًا على الأقدام وبالسيارات والاختلاط بالناشطين المتطوعين أ وقال ناشط بريطاني إنه تحدث مع إيجي بينما كانا ينظران إلى الجنود الذين كانوا يقفون على الجانب الآخر من سور المتنزه، حيث جرت المظاهرة بالقرب منه. ويتذكر أنها قالت "أنا متوترة لأن الجيش الإسرائيلي موجود هناك".

وبعد الساعة 12:30 بقليل، بدأت الصلاة. وقف الرجال في صفوف. جلست إيجي على الجانب، ورفعت يديها للصلاة. وتظهر مقاطع الفيديو التي التقطها الناشطون مشهدًا سلميًا. وبمجرد انتهاء الصلاة حوالي الساعة 1:05 بعد الظهر، تغيرت الروح العامة، بحسب مقاطع الفيديو وشهود العيان. غادر السكان الأكبر سنا. اتخذ الشباب والأطفال مواقعهم على الطريق المؤدي إلى المنتزه.

وبحسب الشهود، فإنه ليس من الواضح كيف بدأت المواجهة، لكنها في البداية جرت بالطريقة المعتادة للمواجهات بين الجنود والمتظاهرين الفلسطينيين. قام بعضهم بإلقاء الحجارة، بما في ذلك باستخدام المقلاع، فيما قام آخرون بإحراق الإطارات على ظهر الجبل، بحسب الصور. وبحسب السكان والناشطين، استخدمت قوات الجيش الإسرائيلي الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشد، ثم استخدمت على الفور الذخيرة الحية.

وقالت شاهدة العيان هيلين إن إيجي، صدمت من التصعيد السريع، بدأت بالفعل "بالعودة إلى الطريق، خلف الأولاد، خلف المتطوعين الآخرين". واحتمى نشطاء وفلسطينيون آخرون بالأشجار والصخور والمدرجات، وقام آخرون بوضع عوائق في نقاط مختلفة على طول الطريق، بما في ذلك الحجارة وسلة القمامة. في الصورة التي تم التقاطها الساعة 1:21 بعد الظهر، يظهر أربعة جنود إسرائيليين على الأقل في أعلى التل، وفي مقاطع الفيديو والصور المأخوذة من الدقائق التالية، يظهرون وهم يتخذون مواقع في أماكن مرتفعة، بما في ذلك على سطح منزل علي معالي، من سكان بيتا، وبجانب سيارة عسكرية.

ولم يتم التقاط لحظة الطلقات الأولى في أي من الصور والتوثيقات التي فحصتها الصحيفة. وقال نشطاء وسكان "لم يحدث الكثير بعد ذلك لالتقاط الصور". وقال أحد المتظاهرين، الذي ظن أنه سمع طلقات نارية عندما كان يختبئ خلف سلة المهملات: "يقول بعض الناس إنه كانت هناك طلقتان، ويقول البعض إنه كانت هناك ثلاث طلقات، لقد كانت فوضى".

كما زُعم في التحقيق أنه في الساعة 13:48 بدأ المتظاهر بالتقاط الصور. "طلقات نارية!"، سُمعت امرأة غير مرئية وهي تصرخ في خلفية أحد مقاطع الفيديو، وتطلب سيارة إسعاف. وفي كرم الزيتون، رأت هيلين إيجي تسقط على وجهها على الأرض بجانبها. دحرجتها المرأة الأكبر سنا. ووفقا لها، كان الدم يتدفق من الجانب الأيسر من رأس إيجي ولم تستجب. في مقطع فيديو آخر تم التقاطه في الساعة 13:49، شوهدت إيجي وهي تنزف ويحيط بها المسعفون. يصرخ أحدهم: "أحضري نقالة بسرعة"، قبل أن يضعوها في سيارة الإسعاف. وتم تحديد وفاتها حوالي الساعة 14:35 في مستشفى "رفيديا"، بحسب مدير مستشفى "رفيديا"، فؤاد نافع، بعد عدة محاولات إنعاش.

ويشار إلى أنه، قبل يومين، نُشر تحقيق الجيش الإسرائيلي في الحادث، وأظهرت النتائج أنه من المحتمل جدًا أن تكون "المدنية أصيبت نتيجة إصابة غير مباشرة وغير مقصودة بنيران الجيش الإسرائيلي، والتي كانت تستهدف محرضًا مركزيًا". ". ووقع الحادث خلال اشتباك عنيف لعشرات المشتبه بهم الفلسطينيين، الذين أحرقوا الإطارات ورشقوا الحجارة باتجاه القوات عند مفرق بيتا. كما تم فتح تحقيق من قبل الشرطة العسكرية.