نتنياهو يعلن: إسرائيل ستسيطر أمنياً من نهر الأردن حتى البحر بما يشمل غزة

قال رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم، إن إسرائيل ماضية في تفكيك حركة حماس ونزع سلاحها في قطاع غزة، مؤكداً أن هذا الهدف “سيتحقق سواء بالطريقة السهلة أو الصعبة”، وفق تعبيره، ومشيراً إلى وجود تفاهم بهذا الشأن مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأضاف نتنياهو أن إسرائيل ستبقي على سيطرة أمنية كاملة في المنطقة الممتدة “من نهر الأردن إلى البحر”، بما يشمل قطاع غزة، معتبراً أن هذه السيطرة تشكل ضمانة للأمن الإسرائيلي في المرحلة المقبلة.

وفي ما يتعلق بإيران، حذّر رئيس الحكومة الإسرائيلي من محاولات “المحور الإيراني” إعادة ترتيب صفوفه، مؤكداً أن تل إسرائيل لن تسمح بذلك. وقال: “إذا ارتكبت إيران خطأً كبيراً وهاجمت إسرائيل، فإن الرد سيكون غير مسبوق”، على حد تعبيره.

وعلى الصعيد الداخلي، تطرق نتنياهو إلى الأزمة السياسية المرتبطة بالميزانية وقانون الإعفاء من الخدمة العسكرية، مشدداً على أن إسرائيل تمر بمرحلة “حساسة واستثنائية”، وأن الحاجة في هذه المرحلة هي إلى الاستقرار السياسي، وليس إلى انتخابات مبكرة.

وفي رده على الأسئلة المتعلقة بقضية “قطرغيت” واسم مستشاره المقرب يوناتان أوريخ، نفى نتنياهو أي صلة له بالملف، مؤكداً أن مستشاره “لم يتحدث معه مطلقاً عن قطر ولم يطلع على أي مواد سرية”. واعتبر أن ما يُثار في هذا السياق “حملة تضليل ومطاردة سياسية”.

في المقابل، ردّ زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد بانتقادات حادة، قائلاً إن الحديث عن "استعادة جميع المختطفين يتجاهل حقيقة مقتل 46 مختطفا إسرائيلياً كانوا أحياء عند احتجازهم وقضوا في أثناء احتجازهم لدى حركة حماس". وأضاف أن "من يسعى إلى جني ثمار سياسية من عودة الأسرى، عليه أن يتحمّل المسؤولية أيضاً عن القتلى والمفقودين، وعن أكبر مأساة شهدها الشعب اليهودي منذ المحرقة".