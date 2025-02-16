مسؤول عربي لـ i24NEWS: هذا هو بديلنا لمبادرة ترامب حول غزة

كشف مسؤول عربي اليوم (الأحد) في حوار مع i24NEWS عن البديل العربي لمبادرة رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب. إلى جانب التهديدات والضغوط التي يمارسها الوسطاء على حماس، تبادر الدول العربية إلى طرح حل سيعرض على القمة العربية الطارئة، يتضمن بنودا تهدف إلى إخراج حماس من قطاع غزة، كما أفاد مساء اليوم (الأحد)، محلل الشؤون العربية بقناتنا آساف جيبور. عرض الموضوع خلال زيارة ولي العهد الأردني الحسين بن عبد الله إلى القاهرة، حيث التقى الرئيس المصري السيسي.

في غضون ذلك، نشر مراسل قناة i24NEWS العبرية للشؤون السياسية غاي عزرئيل أن وزير الخارجية جدعون ساعر التقى يوم السبت بنظيره المصري بدر عبد العاطي. وجاء اللقاء على هامش المؤتمر الأمني في ميونيخ، حيث سعى عبد العاطي إلى الترويج للخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة ، والتي تتعارض مع خطة ترامب لتهجير سكان القطاع.