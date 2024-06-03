مصر: 5 "وشوم" تكشف تفاصيل جديدة عن جرائم "سفاح التجمع"

خلال التحقيقات الجارية في القضية المعروفة باسم "سفاح التجمع" في مصر، تم كشف تفاصيل جديدة تتعلق بجرائمه، والتي ترتبط بالوشوم الموجودة على جسده، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية.

وأفادت جريدة "المصري اليوم" بأن "المشتبه به قد كشف، خلال التحقيقات التي يجريها السلطات، عن وجود 5 وشوم على جسده، مرتبطة "بفتيات" كان يقوم بتعذيبهن.

وأعترف المتهم، البالغ من العمر 40 عامًا، بأن تلك الوشوم "تعود إلى 5 فتيات كان يتلذذ بتعذيبهن وضربهن بأبشع الطرق في الماضي"، وفقًا لذات الجريدة.

وفي مايو الماضي، تمكنت الأجهزة الأمنية في مصر من القبض على المتهم "مزدوج الجنسية"، من محافظة الإسكندرية، والذي يقيم في منطقة التجمع الخامس، بعد ارتكابه جريمة قتل 3 نساء، والتخلص من جثثهن بين محافظتي الإسماعيلية وبورسعيد.

تم العثور على جثتي فتاتين على طريق الإسماعيلية بورسعيد الصحراوي من قبل الأجهزة الأمنية. بعد البحث والتحري، تم تحديد هوية الشاب الذي يقيم في منطقة التجمع الخامس والذي ارتكب الجريمة ولاذ بالفرار.

ووفقًا لبيان سابق صدر عن النيابة العامة المصرية، كشف عن أن المتهم قاد الضحايا إلى مسكنه لممارسة أفعال جنسية غير اعتيادية وتعاطي المواد المخدرة معهن، ثم ارتكب جريمته بتلك الطريقة البشعة.

وأثناء تأثر الضحايا بتلك المواد المخدرة، قام المتهم بتقديم لهن مواد لفقدان الوعي، ثم ارتكب جريمته وصور تلك اللحظات المروعة باستخدام هاتفه النقال، بحسب ما جاء في بيان النيابة.

وكشفت النيابة العامة عن وجود مقاطع فيديو تظهر المتهم وهو يرتكب أفعالًا جنسية غير مألوفة مع جثامين الضحايا، من دون إشارة إلى سلامته العقلية والنفسية بعد ذلك..