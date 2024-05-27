فرنسا، إيطاليا وألمانيا تدعو إسرائيل إلى وقف الغارات على رفح

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه "غاضب من الضربات الإسرائيلية التي تسببت في وقوع العديد من الضحايا بين النازحين في رفح" وتابع"يجب أن تتوقف هذه العمليات. لا توجد مناطق آمنة في رفح للمدنيين الفلسطينيين. وأنا أدعو إلى الاحترام الكامل للقانون الدولي والوقف الفوري لإطلاق النار.

وفيما قرر مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، عقد اجتماع طارئ، غدا الثلاثاء، في بروكسل، بحضور وزراء خارجية مصر والأردن والسعودية وقطر الموجودين في أوروبا. وأدانت أربع دول، صباح الإثنين، بشدة الهجوم الإسرائيلي.

ومن جهتها أعلنت إيطاليا، أن "الهجمات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في غزة لم تعد مبررة، الوضع يزداد صعوبة، فالشعب الفلسطيني يُسحق دون أي اعتبار لحقوق الرجال والنساء والأطفال الأبرياء"، وقال وزير الدفاع غيدو كروسيتو لقناة SkyTG24: "لا علاقة لها بحماس، وهذا لم يعد من الممكن تبريره". زتابع"إيطاليا تدعم من حيث المبدأ الرد الإسرائيلي على هجوم السابع من أكتوبر، لكنه أضاف أنه يجب التمييز بين الجماعة الإسلامية والشعب الفلسطيني".

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أمام اجتماع لوزراء الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، إن "قرار المحكمة الدولية الذي يدعو إسرائيل إلى الوقف الفوري لعمليتها العسكرية في جنوب قطاع غزة ملزم ويجب احترامه"، وأضاف "لن يتم إطلاق سراح أي رهينة إسرائيلي إذا اضطر المزيد من الناس الآن إلى الاحتماء في الخيام"، في إشارة إلى تدفقات النازحين بسبب الضربات الإسرائيلية المستمرة. وأضافت: “القانون الإنساني الدولي ينطبق على الجميع، بما في ذلك سلوك إسرائيل في الحرب”.

وكان الجيش الإسرائيلي، قد أكد، أمس الأحد، أنه نفذ غارة جوية في رفح "لاستهداف مجمع لحركة حماس كان يتجمع فيه كبار مسؤولي الجماعة الإرهابية" مشيرا إلى أنه"تم تنفيذ الهجوم ضد الإرهابيين الذين يشكلون هجومًا مستهدفًا، وفقا للقانون الدولي، باستخدام ذخائر دقيقة الدقة، وبناء على معلومات استخباراتية تشير إلى استخدام المنطقة من قبل إرهابيي حماس”.

وأد الجيش في بيان، على أنه"على علم بالتقارير التي تفيد بأن الغارة والحريق الذي امتد إلى مخيم للنازحين الفلسطينيين تسببا في سقوط ضحايا بين المدنيين، وقد بدأ تحقيقا”.